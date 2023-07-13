國民黨北市黨部持續爭取徵召韓國瑜的女兒韓冰參選萬華、北中正立委，國民黨主席朱立倫表示，黃呂錦茹主委要幫台北每區找到最強的戰將，當然現在還在溝通協調階段，黨中央都是尊重，韓冰本來就是很優秀年輕人，贊成更多優秀年輕同志為國民黨台灣打拚。