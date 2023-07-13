徵召韓冰選立委？朱立倫：贊成優秀年輕同志為國民黨打拚 12:462023/07/13 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 徵召韓冰選立委？朱立倫：贊成更多優秀年輕同志為國民黨打拚。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨北市黨部持續爭取徵召韓國瑜的女兒韓冰參選萬華、北中正立委，國民黨主席朱立倫表示，黃呂錦茹主委要幫台北每區找到最強的戰將，當然現在還在溝通協調階段，黨中央都是尊重，韓冰本來就是很優秀年輕人，贊成更多優秀年輕同志為國民黨台灣打拚。 換侯會讓國民黨選情逆轉？柯志恩神回這句全場都笑了 藍營內鬨對他有利？ 柯文哲：藍白合聽半年不知怎合作 拋「侯下韓上」別有目的？鄭麗文哽咽喊：這是救台灣最後關鍵 #韓冰 #國民黨 #徵召 #贊成 #優秀 也許您會感興趣 推薦閱讀 侯約韓3次碰壁？謝龍介爆內幕嘆：暫不再打電話 13:262023/07/12 政治 陳明文之子爆特權超貸 國民黨：賴清德敢處理英系權貴？ 12:412023/07/12 政治 民進黨為何拖延外役監修法？ 郭正亮揭1內幕：「他」還在裡面 23:132023/07/12 政治 整合成功了嗎？藍中常委嗆黨高層：別關在冷氣房看天下 10:482023/07/12 政治 侯郭終於碰面 朱立倫：別再讓民進黨這麼閒 12:222023/07/13 政治 挺韓冰選中正、萬華立委 應曉薇：我們一起打贏這一仗 12:002023/07/13 政治 拚場！ 全代會前侯友宜赴台中、新北、桃園連辦三場造勢 13:532023/07/12 政治 挺郭派全缺席！國民黨中常會未出現「換侯」提案 15:542023/07/12 政治 表態將不斷召喚「辣個男人」！鄭麗文曝：韓國瑜聽得懂我 12:142023/07/13 政治 民進黨區域立委提名結束 賴清德：民主大聯盟守護台灣 16:442023/07/12 政治 突退出國民黨彰化立委初選！親郭派溫宗諭不玩了 13:462023/07/12 政治 不滿鄭麗文喊換侯！徐巧芯出手了 爆氣飆「這句」 10:092023/07/13 政治 藍委林思銘 批民進黨外役監修法雙標 14:122023/07/12 政治 朱立倫重申：國民黨絕無可能換侯 也絕對不會卡侯 15:322023/07/12 政治 卡侯中常委多無選舉經驗 游淑慧喊話：以蒼生為念 12:062023/07/12 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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