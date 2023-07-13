台彩表示，明（14）日即是「大樂透」端午加碼活動最後一次加開100萬元獎項，將由當期所有中獎組數均分總獎金1,300萬元，且「大樂透」頭獎連摃5期，當期頭獎上看1.6億元，想要獲得億元頭獎與加碼100萬元獎金的民眾，千萬別錯過明日開獎的「大樂透」。

此外，端午加碼活動已進入最後倒數階段，除了「大樂透」最後13組百萬獎項要全數送出外，台彩表示，「39樂合彩」二合玩法獎金加碼活動實施至7月15日，民眾經過投注站不妨試試手氣，不僅可以做公益，還有機會帶走加碼獎金！