依教育部去年《特殊教育統計年報》統計，全國特教老師合格比率為85％，但基隆市合格比率僅有72％，是全國最低的縣市。為提升特教品質，基隆市政府教育處13日舉行公立國民小學暨幼兒園特殊教育教師聯合甄選，開出高達39個名額，是8年來最高的一次。

基隆市政府教育處表示，這次甄選預計招考國小身心障礙類特殊教育教師31名及學前特殊教育教師8名，共計錄取39位特教教師。二類教甄共計321人報考，實際到考人數為199人；國小特教到考人數183人，到考率65.8％；學前特教到考人數16人，到考率37％。

教育處長劉美蘭指出，這次教甄藉由招聘具專業之合格特教教師，期待提供基隆市特教孩子更完善的照顧。在國小階段，今年一共錄取31名，是基隆市8年來國小特教老師開缺最多的一年。

劉美蘭指出，透過這次教甄，除了減緩部分小型學校代理教師因聘期短暫、流動率高而招聘不易的壓力，若足額錄取，全市平均合格率可達89％；另外，在國中階段，各校積極落實普通教師與特教教師分流，讓特教教師員額回歸至具特殊教育專業知能之教師，期盼讓孩子都能在更完善的陪伴下學習與成長。

這次教甄初選錄取名單將於7月17日下午3時公告，複選報名時間為7月18日早上9時至下午3時止，初選錄取人員必須於時限內親自到本市深美國民小學現場報名及繳費，7月20日將舉行複選，錄取結果於7月25日公告在基隆市 112 學年度教師聯合甄選系統，應試者得登錄系統下載成績單。

教育處透露，為提升基隆市合格特教師比率，今年除原有的缺額外，也報請基隆市長謝國樑，額外增加了14個名額，同時，基隆市教育處也明訂，若口試成績未達70分，也不會為了錄取而錄取，以確保錄取的老師能夠妥善地陪伴基隆孩子。