旅遊業者Booking.com針對亞太11個市場進行旅遊信心調查，台灣旅客的旅遊信心躍升至第5名，7成受訪者準備好增加旅遊次數和預算。調查也發現，近半台灣旅客願意為了「美食」而旅行，高居亞太之冠，對於吃的需求也引起業者好奇。

Booking.com發現，84％的台灣旅客在過去12個月裡已展開旅程，其中包含76％的人選擇在國內旅行，25％在亞太區的國家旅行，15％的人已到亞太區以外旅行。

相較去年的調查，台灣旅客對旅遊市場恢復的信心程度成長5名至第5名，可見台灣人對於疫後旅遊的信心爆棚。

Booking.com指出，超過半數的台灣旅人認同旅行的目的是為了放鬆身心，有趣的是，有47％的旅人也會為了「美食」而旅行，台灣人對於「吃」的追求高居全亞太地區之冠。除了吃以外，65％的旅客對於探索自然景觀感到興趣，進而走訪觀光景點、知名地標以及探索當地文化與生活方式。

將近4成的台灣旅客將財務相關疑慮列為最擔心的事，且會擔憂未來經濟前景的不確定性。但矛盾的是，近7成旅客願意增加旅遊次數和預算。在節約成本的策略方面，採取淡季出遊、入住便宜住宿、使用大眾運輸或利用旅遊折扣來規劃旅行。

旅遊電商KKday則分析，今年1月至5月份已超過379萬人次出國旅遊，近期除了日韓、歐美商品業績亮眼外，海島旅遊也很旺，6月份東南亞商品銷售較5月大幅成長56％，峇里島、宿霧、普吉島、長灘島都很熱門，對於三五好友、情侶檔、新婚蜜月夫妻或親子小家庭都很合適。