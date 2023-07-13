汐止好吉市社區張貼公告，提醒住戶購買礦泉水飲用。（民眾提供）

連日炎熱少雨，導致基隆河流速緩慢，河水自淨效果差，水質混濁。而專供基隆、新北市汐止區自來水的新山水庫，連帶受到影響，新北市議員張錦豪近日接到民眾陳情，家裡自來水黃濁且有怪味，對此自來水公司指出，日前發現基隆河水色度偏高，已增加投放處理藥劑，所以出現水色偏黃、藥味重的狀況，建議民眾可流光水塔舊水，再注入新水。

議員張錦豪近日接到汐止多個社區民眾陳情，社區水塔流出的自來水質又黃又濁，喝起來還有異味，張錦豪第一時間通報自來水公司並要求查明，而基隆市暖暖區也傳出有民眾反映水質偏黃。自來水公司立即派員至各社區水塔採水檢驗，經過檢測水質符合飲用水水質標準。

自來水公司指出，因前陣子氣候炎熱少雨，基隆河水量銳減，河水自淨效果差，降雨後基隆河水質變為混濁，自來水公司增加投放處理藥劑，所以出現水色偏黃、藥味重的狀況。建議民眾可持續流水塔的舊水流完，若有社區仍有水質相關問題，可撥打(02)8647-8218

而汐止部分社區張貼公告，提醒住戶「因自來水新山水廠供水出現問題，自來水供水偏黃及有異味，請住戶暫勿飲用，請暫購礦泉水飲用，由於水廠尚未告知修復時間，待確認後將立即安排清洗水塔。」

民眾獲悉後抱怨連連，難怪洗澡的水黃黃的，而且接連好幾天，水廠真的很誇張，有問題都不通知，不知道已喝了多少汙濁的水，相關單位行政部門為何不盡早告知，起碼可以事先準備飲用水。