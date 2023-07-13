杭州亞運中華女排培訓隊由陳裕安執掌兵符，他也帶來「新意」，在國際趨勢下，希望女排隊球風能夠改變，他評估，這屆亞運至少要先進前6，如果分組有優勢的話，前4名應該沒問題，「接下來能否站上凸台就是要靠球員自己。」

陳裕安有感於現在國際趨勢，女生也多融入男生技戰術，中華女排勢必要做出改變，「之前台北羽球公開賽時，我就有看到戴資穎有提到泰國女子球員的打法也往男生靠攏，所以這不是只有我這樣說，就像巴西隊男、女排總教練3、4年會交換，代表他們有在融合。」

陳裕安透露，一開始接到國家隊教練任務原本是希望他帶男排，但他主動請纓執掌女排兵符，「我希望球風能改變，因為如果不改變就會停滯，東南亞整體實力都在提升，中華隊不是退步而是停滯，必須要好好思考如何改變。」

中華女排進入換血階段，世大運跟亞運培訓隊成員多數重複，雖然是學姊帶學妹的狀況，但陳裕安認為2支代表隊一起訓練起來課表上沒有太大問題，「上場就沒有分學姊、學妹，中華隊就是個team。」現階段新球風磨合程度他自評約60分，「就像是電腦重灌需要需要磨合，我也像是急診室醫生，要想辦法急救。」

在亞運前中華隊還有亞錦賽要出征，陳裕安認為，屆時各隊應該都會以亞運名單為主出賽，因此會鎖定韓國、泰國、越南、印尼4隊，「這次亞運目標先進6強，如果分組不錯4強應該沒問題，若4強機會出來，要不要站上凸台就是靠自己，就像5年前男排一樣，要靠球員自己。」