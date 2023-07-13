國民黨立委鄭麗文近期主張「侯下韓上」引發爭議，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰也質疑其動機不單純。鄭麗文昨（12）日強調她是為國民黨好，與爭取立委連任無關，並直言2024總統大選絕對不能輸，若輸掉不僅國民黨沒了，國家也沒了。對此，資深媒體人韋安則直批鄭「不用這麼偉大」。

鄭麗文昨接受媒體聯訪時提到，她並沒有打算競選區域立委或爭取下一屆不分區立委，並表示她會提出換侯，是因為侯友宜被徵召後，支持度墊底已超過一個半月，國民黨不要再假裝問題不存在。她強調，目前唯一有能力凝聚藍營支持者的是前高雄市長韓國瑜，趁現在還來得及，為何不試試看。鄭麗文強調，她是經過冷靜思考後才出來說這些話，且與金溥聰並沒有私人恩怨。

對此，韋安今在臉書直批鄭「不用這麼偉大」，並認為鄭麗文說出2024總統大選絕對不能輸，只要輸了，國民黨沒有了，國家也沒有了等言論，好像很偉大，但究竟是不是跟金的私人恩怨而喪失理智，才會「胡言亂語」？韋安直言，侯請金出馬幫忙，鄭麗文卻說是「上了賊船」，「這種『恨』很深沉」。

韋安進一步提到，當初要求趕快徵召侯的人是鄭麗文，如今要求「換侯」也是鄭麗文，到底哪個時候她的腦筋是清楚的？還是看到金就抓狂？

「別擔心國家會沒有」，韋安諷刺表示，國家存亡與鄭麗文「顛三倒四」一點關係都沒有，並質疑鄭麗文真的擔心國民黨輸贏嗎？還是只為立下戰功，有人會給她感激獎賞？他強調國民黨根本不用對鄭黨紀處理，「她會越說越兜不攏的」。