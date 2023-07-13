以精準外線和NBA三分球記錄保持人而聞名的熱火「阿舍哥」鄧肯羅賓生(Duncan Robinson)，除了球技為人稱道，熱愛阿舍乾麵更自薦成為代言人，且多次表達想來台灣心願，如今在台灣疫情趨緩與熱火奪下NBA東區冠軍後，阿舍哥立即宣布21日一圓來台夢想。

不僅成為首位在疫情後登台的現役NBA球員，更預告將在這6天的旅程中帶給粉絲超多意想不到的驚喜。而阿舍食品也祭出滿滿優惠來迎接！即日起只要購買「阿舍精燉牛露」就有機會獲得限量大禮包，以及與阿舍哥近距離合影的寶貴名額。

從無人看好，再到球隊中的關鍵射手，阿舍哥可以說是聯盟勵志故事的代表人物，在成為阿舍食品代言人的這三年，不斷締造生涯里程碑，用短短152場比賽，成為NBA史上投進500顆三分球最快的球員，榮獲NBA三分神射手的稱號。如今更身披NBA東區冠軍的榮耀首次造訪台灣，只為帶給粉絲滿滿的阿舍哥式熱情！

首站將於7月21日微風南山之夜紅毯火熱亮相，並獻上他的時尚紅毯處女秀，球迷們不僅可以藉此在現場近距離一睹NBA球星風采，更有機會獲得超限量阿舍哥簽名周邊！ 7月22日更破天荒將半個籃球場直接搬進人潮眾多的台北車站廣場，現場除了可以近距離觀賞阿舍哥展現精準球技外，更請到新竹街口攻城獅的超高人氣球員高國豪，以及台北富邦勇士後衛簡廷兆，以三分球作為PK項目，一同參與這場世紀台美籃球交流盛事，同時也將加碼開放球迷報名投籃有獎挑戰，只要於半場線後成功入球，就有機會抱得10萬微風禮券大獎！

即日起至7月17日，只要於阿舍官網、Breeze Online購買阿舍最新推出的「精燉牛露」禮盒，填寫表單即可參與粉絲抽獎，有機會獲得「阿舍哥限量大禮包」內容物除了有微風之夜VIP邀請函外，更能獲得如乾麵禮盒、簽名周邊等精選好禮，其中最令粉絲期待的還有與阿舍哥近距離合影的資格。而阿舍哥也透露，微風之夜的登場只是開始，還有更多驚喜活動即將帶給粉絲！