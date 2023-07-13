資深媒體人于美人轉戰政壇，以無黨籍身分參加台北市中正、萬華立委選舉，勤跑基層的她，也不忘關心最近鬧得沸沸揚揚的「白飯免費事件」，她於12日在臉書發長文，表示真正維繫社會的是人與人之間的信任和體諒，「至少要相信彼此沒有惡意」，貼文曝光後，獲得許多網友的認同。

近來北科大與熱炒店爆出「白飯之亂」，事件延燒多日，目前熱炒店已經宣布無限期停業，許多網友看到此狀況相當感嘆，而于美人也在臉書上發長文，「我只想說得饒人處且饒人，不是要評論誰對誰錯，大家不用選邊站，我們要的只是重建共識，重新檢視我們已經幾近崩塌的社會共識。」

她提到白飯免費是商家的承諾，但是白飯免費就是代表白飯不計費，並不是白飯無限供應，所有的東西都是有限的，「就連你的長輩對你的愛與承諾，也都是有限的！連太陽與宇宙都並非無限，那豈有免費就等於無限供應的道理呢？」，而消費者絕對有權利要求：「我沒有吃飽，麻煩老闆，能不能再煮一些白飯！」，老闆也必須要好好解釋清楚。

于美人也表示，經由此事可看見「我們原來維護社會秩序的信念已經崩塌了」，但就算是崩塌了也𣎴必悲觀，目前台灣社會有太多價值需要重新定義，消費糾紛也令大眾重新意識到不可「忽略道德情操」，並總結出「利他才能自利」，期許大家都能保有同理心。