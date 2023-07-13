白鹿車上大膽求吻任嘉倫。（中天娛樂台提供）

任嘉倫(右起)、白鹿先婚後愛，甜蜜劇情深受歡迎。（中天娛樂台提供）

白鹿《一生一世》身穿一襲粉色旗袍被網封「新生代旗袍美人」。（中天娛樂台提供）

任嘉倫、白鹿主演《一生一世》，組「辰時CP」，劇中2人先婚後愛，頻頻撒糖戀愛進度飛快。白鹿對於憨厚木訥的「理工直男」任嘉倫，有套撩男法，像是「主動拉近彼此的距離」、「邀請共睡同張床」，看到正在更衣的任嘉倫，白鹿更直接說：「你扣慢點，我好好看看。」令人臉紅心跳。

2人在車內的初吻場面也是白鹿發動，看似甜蜜的求吻劇情，拍攝時白鹿突然蹦出一句：「我感覺我要卡痰了。」讓任嘉倫瞬間笑翻，對於白鹿求吻的劇情，他大喊根本是流氓。白鹿戲裡勇敢追愛，坦言現實中的戀愛模樣很小鳥依人，「有時可能會一時上頭就表白，但這種成功機率其實很少。」但她認為無論如何，女生一定要先愛自己，「在付出的同時，也不要丟失自我，能互相付出是最好的。」

白鹿在劇中為了到任嘉倫家中拜訪，身穿一襲粉色貼身的旗袍出場，展現姣好身材，被網友選為「新生代旗袍美人」，她卻自嘲自己沒有腰，「知不知道我穿旗袍有多辛苦，我沒有腰，我裡面要勒東西的，飯都吃不下。」

《一生一世》劇情講述配音演員時宜（白鹿飾）與化學教授周生辰（任嘉倫飾）因緣際會下許下婚約，兩人在相處的過程中產生好感，更共同克服困難與磨練，最後相伴一生的故事。每週一至週五晚間10點在中天娛樂台播岀。