孫可芳（左起）、宋柏緯、何篤霖驚喜替張秀卿（右二）慶生。（東森提供）

宋柏緯（左起）、孫可芳、何篤霖、張秀卿前往貓囒山騎乘越野摩托車兜風。（東森提供）

東森綜合台《花甲少年趣旅行》周六（15日）將播出第四季第三組何篤霖、張秀卿、宋柏緯、孫可芳最終回，4人繼續探索南投山林之美。張秀卿領大夥前去泰雅族渡假村，傍晚舉辦盛大的營火晚會，以竹竿舞作為迎賓開場，宋柏緯卻在過程中不慎扭傷韌帶，痛到抱腳倒地苦不堪言，深夜急忙趕去醫院診治，令在場的哥哥姊姊們心疼不已。

恢復元氣後的宋柏緯擔任最後一天導遊，身為甜食狂熱份子的他，計畫早上吃豆花、下午吃甜品，讓不嗜甜的張秀卿和何篤霖忍不住翻白眼，好在店家甜鹹品項都有，滿足口腹之慾也皆大歡喜。

午後全員前往貓囒山騎乘越野摩托車兜風，何篤霖開心重溫年少時的檔車夢，後座的孫可芳直讚他帥氣逼人。沿途山水相依景色宜人，竟意外巧遇甜蜜明星情侶檔納豆和依依，著實叫人又驚又喜。山區路況複雜多變，除了提防倒樹障礙，宋柏緯和張秀卿還一度身陷窘境，雙載熄火拋錨在半路，所幸有車友及時拔刀相助，有驚無險順利脫困。

晚餐時分，眾人赴三合院品嚐辦桌私廚，金曲台語歌后張秀卿高歌數曲嗨翻全場，當最後一首〈生日快樂歌〉響起，宋柏緯端上準備好的蛋糕為她慶生，面對突如其來的驚喜，張秀卿當場感動落淚，致謝旅伴們用心的安排。