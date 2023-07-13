華南國小冷氣機故障，一拆開景象嚇死人，住滿疣胸琉璃蟻。（民眾提供）

冷氣機外觀看起來正常。（民眾提供）

近年疣胸琉璃蟻在台灣西半部許多縣市入侵民宅造成蟻害，最近古坑鄉華南村淺山也到處肆虐，華南國小辦公室、教室不知從哪裡爬來大量黑色的疣胸琉璃蟻，築巢導致3台冷氣故障，主機板住滿螞蟻，密密麻麻的景象十分驚人。

華南國小指出，近個月華南山區被疣胸琉璃蟻肆虐，教室、辦公室、戶外到處可見螞蟻奔走、築巢，數量多到令人頭皮發麻，還有一根樹幹因被螞蟻爬滿占據，褐色樹皮變成黑色。

日前華南國小有3部冷氣機陸續故障，修理師傅拆開主機板，景象十分嚇人，縫隙及主機板覆蓋著密密麻麻的疣胸琉璃蟻還有無數白色蟻卵，電線被牠們築成蟻窩，每一台要花上萬元修理。

村民表示，只要放在屋外的家電幾乎都這種黑色螞蟻入侵，連汽車停在屋外，門把及擋風玻璃也都爬得到處都是，非常可怕。

古坑鄉長林慧如表示，近來公所接到山區許多村民及學校求助，但防治效果並不理想，希望相關單位能協助。

雲林縣動植物防疫所表示，最近古坑、林內都有民眾反應居家被疣胸琉璃蟻入侵，造成牠們入侵屋子的原因可能與牠們在筍園、檳榔園的巢穴受到侵擾，加上天氣熱，才會大量搬遷築巢，疣胸琉璃蟻受到驚嚇或聞到殺蟲劑氣味會四處逃竄築巢。

防疫所說，防治疣胸琉璃蟻建議調配硼砂餌劑，硼砂、糖的比例為3％、20％，以1000cc的水調配，硼砂30克、糖200克，只要有發現螞蟻蹤跡即可防治，不要等到量多才做。

根據農委會資訊顯示，2019年起苗栗、南投、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南都傳出疣胸琉璃蟻入侵，嚴重影響居民生活與農事。

疣胸琉璃蟻是臺灣本土性蟻類，主要發生於海拔500公尺以下山麓之竹林、雜木林等，喜歡築巢於竹筒內、幹縫隙間，會取食蚜蟲、介殼蟲等昆蟲分泌的蜜露而形成共生關係。