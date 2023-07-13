謝企剛表示，大陸的製造業不斷增長及變化。其經濟規模在2021年約為4.9兆美元，位居全球之冠(佔比超過30%)，而美國和歐洲各佔約16%。儘管大陸經濟規模龐大且佔據主導地位，其製造業國內生產總值仍展現增長動力，在2020年至2021年及2021年至2022年年增率分別為9.8%和7%。大陸從生產玩具和紡織品，到目前領先於電動汽車(EV)、太陽能設備和鋰電池的生產，反映了其國內企業的適應性和前瞻性思維，亦證明了大陸有潛力推動這些專業領域的進步和發展。

謝企剛分析，眼見勞動力成本上升，我們亦觀察到一個從「在中國製造」轉型至「由中國製造」的趨勢。大陸企業正轉向國際化，包括在海外建廠及向外轉移生產基地，以緩解本地勞工或環境成本上漲等問題。例如一些企業正在墨西哥和印度建廠，這讓中國製造商能夠運用這些市場本身的經濟優勢，同時避開大陸國內成本上漲和地緣政治風險等影響業績的因素。

對於人工智能(AI)，謝企剛說：人工智能供應鏈方面，我們看好大陸和台灣的硬體企業，以及涉足人工智能基礎建設和應用程式的軟體公司。隨著硬體產業的急速發展，軟體先驅已開始研發本土開放式人工智能，例如將人工智能融入不同的產業應用。我們繼續看好擁有強大客戶基礎的軟體龍頭企業，其可受惠於人工智能應用程式未來所產生的訂閱制收入，亦代表著效率和成本降低的新時代。