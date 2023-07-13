補教老師馮敬之解析，今年分科測驗歷史科題目是中間偏難，具鑑別度，頂尖考生可能不受影響，但對其他程度考生則不容易作答，預估頂標52級分、前標48級分，和去年一樣。

馮敬之表示，今年歷史科圖題有4題、表題有1題，雖然不多，但卻是影響學生分數的重要關鍵。像第25及第26題題組題，1624年荷蘭東印度公司在台灣建立據點後，每年收益會隨著政治貿易情勢的變化而有不同，題目給一個1636年至1652年荷蘭東印度公司的收益變化，問考生一些問題。學生要具有解析表格的能力才能作答。

馮敬之說，歷史科選修內容，去年考6題，今年考8題，其中有3題考東亞史、2題考世界史，另外35至37題則考台灣史，考白色恐怖時期引發的轉型正義議題。

馮敬之進一步指出，新的課綱歷史科強調略古詳今，但今年歷史科試題並不是這樣出，在古代史和現代史的題目出得相當平均。同時，第38至40題考春秋戰國時期中國國際互動的問題，這在舊課綱有，但新課綱已完全刪除，這次卻成為考題，有超綱的疑慮。

補教預測，今年歷史科頂標和前標會與去年一樣，但均標40級分、後標32級分，會比去年的41級分、33級分各降1級分。