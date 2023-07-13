新青年安心成家房貸專案拍板定案！大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，央行從去年3月連續5波升息後，如今五大銀行平均房貸利率已超過2％，壓縮買方購買力，這回青案貸提供破盤低利，申請量將會成長。住商不動產估計以千萬貸款適用新制利率、期限拉長至40年，每月本利和省1302元。

郎美囡表示，新版青安貸大放利多，首先一段式房貸利率從2.025％降至1.775％相當優惠，由於低於1.8％的利率對借款人而言壓力減輕不少，其次，貸款額度上限從8百萬提高到1千萬元，對大都會區的購屋人助益佳，畢竟主力都會區房價高，總價動輒1、2千萬以上，因此上限拉高可降低自備款的壓力。

再者，寬限期3年增至5年，貸款年限可拉長到40年，確實有助於每月可支用額度有限的購屋人，尤其在不動產選擇性信用管制之下，這樣貸款條件相當吸引人，可增加小資、首購族的購屋貸款意願。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，專案申請必須符合借款人及其配偶、子女名下皆無房產，且不適用於轉貸戶，已使用青安房貸的舊貸戶也不適用，必須是完全沒有使用過該專案的新貸戶，提醒購屋人簽約前務必釐清是否適用專案。