今年6月30日起多項交通新制上路，其中酒駕部分，警方若查獲將當場拆卸汽機車牌照，車輛不得上路。（清水警分局提供／潘虹恩台中傳真）

為提升交通與行人安全，今年6月30日起多項交通新制上路，包括車輛不讓行人加重開罰、13項違規恢復或開放檢舉等，另，查獲酒駕部分警方將當場拆卸汽機車牌照；日前，清水發生聯結車交通事故，經查為酒駕，警方已依最新規定當場扣繳該車車牌送交監理機關裁處。

台中市政府警察局清水分局表示，6月30日新法上路，查獲酒駕酒精濃度達0.15mg／L違規標準以上，均需當場拆卸汽、機車牌照，車輛不得行駛於道路上；清水區中清路與港埠路口7日中午發生交通事故，其中聯結車駕駛酒精濃度達0.24mg／L，警方除依道路交通管理處罰條例開立酒駕罰單外，移置保管該車輛，吊扣牌照2年，並依最新規定當場扣繳該車車牌兩面，送交監理機關裁處。

清水警分局指出，駕駛人酒駕時，如酒精濃度超過0.25mg／L以上，車輛處置部分，舊制規定由駕駛人親朋代為「駕駛」領回，新制則規定警方將車輛當場拆卸車牌扣牌，仍可由駕駛人親朋領回，但需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上，若無法領回者仍由警方移置保管。

清水警分局補充，交通新制上路除了車輛不讓行人加重開罰6000元，人行道違停、不讓行人優先通行等13項違規即起恢復或開放檢舉，新的違規記點制度也將上路，累計期間由半年延長至1年，每達12點，吊扣駕駛執照2個月等。

清水警分局分局長周俊銘表示，新法上路後，警方除加強不禮讓行人等違規外，對於酒駕仍持續加強取締，新法酒駕車輛處置規定更加嚴厲，呼籲用路人勿酒駕，餐會如有飲酒，可以預約代駕或搭乘計程車，勿有投機心態，傷荷包外，害人害己。

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