Entering the second half of the season, MLB attendance has generated significant gains with the implementation of new rules and a balanced schedule. pic.twitter.com/mNImSvu0Hu — MLB Communications (@MLB_PR) July 12, 2023

大聯盟本季納入多項新規定，加速比賽進行以及精采度，這些措施也增進觀眾進場意願，大聯盟官方宣布，目前為止30支球隊的平均進場人數為2萬8382人，進場率較上季增長8%。

棒球運動節奏緩慢，大聯盟想辦法鎖短比賽時間，因而增設投球計時器，同時也為了助長各隊進攻效率，促進比賽精采度，也頒布禁止內野守備佈陣和加大壘包尺寸，除了進場率提升外，也吸引了年輕人的目光，平均購票者年齡的中位數，從去年49歲落到約43歲。

大聯盟因為新冠疫情，票房受到慘烈打擊，今年有望繼疫情之後，寫下最亮眼的單季進場紀錄。今年30支大聯盟球隊中，有23隊進場率有所提升。只有老虎、海盜、光芒、皇家、馬林魚和運動家，平均進場人數低於2萬人，道奇、紅雀、洋基和教士則每場有著平均超過4萬人進場觀眾支持。

球迷已展現對於加快比賽節奏的熱愛，但有些球員依然持相反意見，期盼能在投打較量中多點喘息空間，大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）在明星賽周表示，大聯盟可能會在季後賽期間取消投球計時器，舒緩高壓下所帶來的緊張感。