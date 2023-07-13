行政院今日拍板「性平三法」修正，行政院長陳建仁表示，對於不斷有性騷被害人揭露受暴經驗，使他非常痛心不捨，本次修法草案以被害人保護為中心，採跨領域、跨專業、跨部會聯防方式，架構「有效、友善、可信賴」防治網絡，邁向性騷擾防治的新世紀，盼部會積極與立法院朝野黨團溝通，爭取早日完成修法程序。

性別工作平等法、性別平等教育法及性騷擾防治法統稱「性平三法」，行政院日前責成政委羅秉成跨部會協調勞動部、教育部、衛福部等10多個部會完成修法草案，其中「性別工作平等法」改為「性別平等工作法」。新版修正草案將以「有效、友善、可信賴」為原則，以被害人為保護中心，全力防堵權勢性騷。

陳建仁指出，這段時間以來，不斷有性騷擾被害人揭露過去受暴的經歷，遍及各行各業，令他感到非常痛心與不捨，而對於這些性騷擾事件，政府責無旁貸應當立即有所反應，感謝羅秉成在短短不到1個月的時間，帶領各部會緊鑼密鼓進行意見徵詢及法律調合整理，共召開超過70次會議，以最快速、以最嚴謹的態度完成法制作業。

陳揆表示，今日跨部會提出「邁向性騷擾防治新世紀」報告，以被害人保護為中心，目標為強化「有效」打擊加害人的裁罰處置、完備「友善」被害人的權益保障及服務、建立專業｢可信賴」的性騷擾防治制度，並採跨領域、跨專業、跨部會聯防方式，齊力架構有效、友善、可信賴之防治網絡，邁向性騷擾防治的新世紀。

陳揆說，本案送請立法院審議後，請衛福部、勞動部及教育部積極與立法院朝野各黨團溝通，爭取早日完成修法程序，並積極準備新法上路的各項工作。特別是各項配套措施，務必要在法定開始實施時間前，都能跟企業、學校以及相關的政府機關做最好的教育宣導，以及設立相關的委員會，確保性騷擾防治可以得到落實。