第2場大稻埕夏日節180秒煙火吸引5.8萬人次觀賞，即使市府祭出4項因應交通壅塞作為，仍被民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡抱怨為何每周三要辦煙火節，塞住回家的路。台北市長蔣萬安13日表示，經過檢討，昨日活動情形已有相當程度地改善，希望接下來6場活動狀況能越來越好，是否精進交通動線、標示等都會持續檢討。

針對媒體詢問昨日大稻埕煙火仍有民怨，蔣萬安13日出席記者會前表示，副市長、副秘已邀集各局處針對周邊交通、人潮疏散等方面進行改善，從昨日狀況來看，已有相當改善成效，但也會進行檢討，像是昨日交通動線是否再精進等會持續討論，接下來還有6場煙火秀，希望狀況一次比一次好。

媒體追問，平日放煙火引起塞車惹民怨，是否因台東與台北交通環境不同所致？蔣萬安表示，很多在地商圈、店家都反映大稻埕煙火秀帶來商機，活動人潮也超出預期，未來會持續精進引導員、標示等，讓民眾可以安全、順利地參與並離開活動現場。