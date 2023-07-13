八點檔「加油喜事」連續劇演員李興文、臧芮軒與淡水分局長陳保緒一起拍攝反詐騙宣導短片。（警方提供）

因應暑假到來，為防止青少年沈迷手機遊戲及交友軟體不慎遭遇詐騙，新北市淡水警分局特地邀請八點檔「加油喜事」當中飾演父女的演員李興文、臧芮軒一起拍攝反詐騙宣導影片。

淡水警方有鑑於詐騙案件層出不窮，除了透過各項偵防作為強力查緝、打擊詐騙集團外，也積極與各種方式宣導反詐詐騙，日前曾與藝人王上菲、「浩角翔起」的阿翔攜手合作拍攝短片，透過社群媒體、YouTube影音平台多元管道傳遞反詐騙能量。

此次淡水分局再度推出以「假交友愛情詐騙」為主題的反詐騙短片，並邀請當紅八點檔「加油喜事」連續劇當中飾演父女的演員李興文、臧芮軒一同拍攝，2人在劇中化身刑事幹員，與警員一同飆戲、尬演技，用淺顯易懂且貼近民眾的日常生活融入「識詐、反詐」新知。

淡水分局長陳保緒呼籲，冒用帥哥美女照片，誘騙匯款、購買遊戲點數等，幾乎都是詐騙集團手法、若遇類似情況，應立即撥打165反詐騙專線或110報案電話，以尋求協助或諮詢。