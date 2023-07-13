一名64歲美國男子因有抽菸習慣，加上近期使用抗生素，竟使舌頭長滿綠色細毛、宛如一隻大毛怪，令人怵目驚心。所幸，男子每天清潔舌頭4次後，半年後擺脫這恐怖的綠色舌頭。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，近期《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）發表一例醫學個案，一名64歲有吸菸習慣的男子在服用抗生素以後，舌頭竟長出綠色的舌苔。

人類的舌頭上有4種不同的乳突，包含位於舌尖、切面類似蕈類的「蕈狀乳突」，最小但分布範圍最廣的「絲狀乳突」；位於舌頭根部的「輪狀乳突」，及位於舌根兩側的「葉狀乳突」。

醫師檢查後表示，該男子是因為「絲狀乳突」上堆積細菌和食物等殘渣，使舌頭狀似長滿綠毛，又稱為「毛舌」（Hairy Tongue）。通常毛舌是因口腔衛生不佳引起，但也有可能與藥物有關。癮君子口腔易堆積細菌和牙菌斑，因此較易出現毛舌。

該名男子因有吸菸習慣，加上進行抗生素治療疾病，才會出現毛舌的症狀。所幸此病通常不危害健康，症狀頂多是舌頭有燒灼感。

醫生表示，男子之所以會有毛茸茸的舌頭，是當絲狀乳頭因碎片和細菌堆積而變大、變色時，舌頭上形成的皮膚細胞「異常塗層」(abnormal coating)，這會使得舌頭彷彿長滿毛髮，若不定期刮舌頭，毛髮可以長到一英吋長。

男子在醫生建議下每天用牙刷或舌苔刷清理4次，除此之外醫生也建議男子戒菸。雖然男子最後並未戒菸，但終於在半年後擺脫毛絨絨的綠色舌頭。

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