微笑單車公司與台北市交通局合作招募YouBike里民小幫手，將於7月21日上舉辦「台北里民工作夥伴大募集」招募活動，募集熱心里民參與調度及場站清潔，條件須具備機車駕照與機車，並自備手機行動網路。微笑單車公司說明，里民小幫手工作時間可彈性排班，時薪180至185元並享勞健保及勞退6％，歡迎退休族、打工族或兼職族加入。

交通局指出，以往民眾反映無車可借或無位可，需透過YouBike服務人員開調度車至現場運補自行車，調度時間易受路況所影響，且隨著站點數全市已達1288站，調度工作更加困難，經與微笑單車公司討論後，招募各里熱心人士成為調度人員。

微笑單車公司指出，兼職調度人員必須具備機車駕照與機車，並自備手機行動網路，時薪185元，油資補助每小時10元，早班上午7時至11時，假日早班上午8時至12時，晚班晚間5時至9時或7時至11時。就近協助自行車的搬運調度，並在指定責任區內的場站共有7、8個駐點，騎乘機車處理解綁車調度作業，及時提供給需要的民眾。

微笑單車公司說明，另量站點數增多，為增加各站清潔頻率，同步招募YouBike環衛小幫手，負責場站自行車、置物籃和環境的清潔和維護，並協助自行車輛打氣，維護自行車的胎壓，確保自行車在正常運行時的舒適度和安全性。時薪180元，油資補貼每小時10元，早班上午8至12時，午班下午1至5時，時間可討論。

微笑單車公司補充，目前兼職及正職人員約300多人，兼職及正職比例約2：1，3分之1為學生，多為55歲以下，流動率平均每月7至8％，一直都有透過人力銀行招募人員，此次與里長體系結合，希望讓更多民眾知道，目前並無預期人力，多多益善、擇優錄取，21日若當天錄取，繳交相關資料並跑完行政流程，最快可在7至10個工作天後上工。

交通局與微笑單車公司已將相關招募海報及文宣發送各里辦公室協助張貼，並將於7月21日上午10時至下午1時於松德大樓（信義區松德路300號） 1樓102會議室舉辦招募活動，現場除說明職缺內容及薪資福利外並備有工作示範與體驗區，民眾可持身分證、機車駕照等資料，前往招募會現場填寫履歷表應徵。