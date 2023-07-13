泰國國會今（13）日將投選新總理，總理熱門人選、前進黨黨魁皮塔表明，對自己有信心。

綜合外媒報導，泰國國會今早召開聯合會議，國會議長宛姆哈瑪（Wan Muhamad Noor Matha）說，「我將開始遵循（國會）的議程，即投選總理候選人。」

皮塔目前是唯一獲提名的總理候選人。皮塔在議會開始前告訴記者，「我對自己有信心，我將全力以赴，回應人民對我的期望與支持。」

泰國選舉委員會在國會投選新總理前夕，建議憲法法院撤銷皮塔的議員資格。選委會昨（12）日宣布，經調查，選委會認為有充分的證據表明，皮塔在登記成為大選候選人時，持有媒體公司iTV的4萬2000股份，違反了選舉條規。

選委會已將此案交由憲法法院審理，同時還要求憲法法院下令皮塔立即暫停國會議員的職責，直到法院在未來3天內決定是否受理此案。

上議院昨日上午召開緊急會議後說，此事將不會影響預定周四（今日）召開的兩院聯合會議。兩院將按照原定計劃，先由議員進行辯論，後再對新總理人選進行表決。

依照泰國憲法，總理候選人須在上下兩院750個席次中，獲得超過半數支持，也就是至少376票。由熱門總理人選、前進黨黨魁皮塔領導的8黨民主聯盟，在下議院500個席次中，共贏得312席，但距離總理票數門檻的376票，皮塔還差64票。

上議院250個席次全由軍方委任，雖然皮塔一直聲稱已取得上議院支持，但前進黨提出的政見包括修改徵兵制以及泰國的冒犯君主法，這兩項政見恰好是親軍方和保皇派的紅線，甚至也有部分上議員表態不會投給皮塔。再加上，皮塔正面臨違反選舉規則的調查，令其總理之路充滿變數。