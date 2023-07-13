電影《關於我和鬼變成家人的那件事》將華人獨特的「冥婚」文化將走出台灣，讓全球在華人鬼月期間能夠體驗這場跨界婚姻故事。以冥婚為主題，更包含了奇幻、靈異及LGBT等豐富多元議題，席捲全台3.6億票房，榮登台灣上半年華語電影冠軍寶座，Netflix也驚喜宣布將於8月10日全球獨家上架，讓大家一起見證這場令人「不敢相信」的獨特人鬼情誼。

電影將在鬼門開前夕透過Netflix上線全球，陪著觀眾用歡笑一同度過鬼月，許光漢興奮地表示：「非常開心能帶著《關於我和鬼變成家人的那件事》在Netflix上跟大家見面，希望大家要多多支持，這部非常Netflix的作品。」在片中挑戰同志角色，突破性演出一舉入圍北影影帝的林柏宏也很期待作品能登上國際：「希望大家能夠體驗冥婚文化，看到當中的可愛與瘋狂。當然這個電影裡頭的愛，我也很期待全世界觀眾會怎麼解讀。」曾獲北影影后的王淨也同樣表示非常開心能透過Netflix與全球觀眾見面：「這是一部充滿了很多議題的電影，不同族群的人一定都可以在裡頭找到自己的感動。」

《關於我和鬼變成家人的那件事》劇情描述恐同又怕鬼的直男警察吳明翰（許光漢飾）在辦案蒐證時誤撿紅包，與因一場意外冤死的毛毛（林柏宏飾）被迫結為連理，兩人只好攜手辦案，共同找出肇事兇手替毛毛伸冤，展開一段荒謬又笑中帶淚的旅程。