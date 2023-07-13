賴清德仍未向餵藥案烏龍道歉！ 侯友宜呼籲：應對這個事情負起責任

新北地檢署昨偵結板橋私幼餵藥案，9名教師均不起訴，當初民進黨人士指該案是「餵藥」，造成親師生關係決裂。侯友宜今天受訪表示，幼兒園事件總算真相大白了，這起事件賴清德還有一些捏造不實訊息的造謠者，造成幼兒家長跟老師的對立，這些撕裂社會情感的賴清德，和所有的造成這樣操弄政治事件的人，應該不斷反省檢討，對這個事情來負起責任。

侯友宜競選辦公室昨在案件偵結不起訴後舉行記者會，要再給賴清德1次24小時內道歉機會，若賴清德24小時內道歉，競選辦公室就撤回先前對賴的法律告訴，否則賴清德就是死皮賴臉、醫德淪喪、信賴變誣賴、清德變缺德。

另侯今天出席全國公教軍警消聯合總會會員大會受訪也說，他是軍公教出身的基層夥伴，今天回到軍公教聯合總會來看看老朋友，軍公教是國家穩健基石，守護國家繁榮最重要的力量，我們要尊敬他，感謝他們，他們在這段期間碰到很多挑戰，我們會不斷檢討，讓他們在退休後，還能得到關照。