美國6月消費者物價指數（CPI）數據顯示通膨降溫，加深聯準會不久後終結升息循環的預期，帶動12日美國公債殖利率下滑、美股上漲、美元貶至2022年4月以來低點。

牛津經濟研究院首席美國分析師John Canavan表示，對於聯準會有機會創造美國經濟軟著陸、看好利率上揚有助於通膨降溫的樂觀情緒，可推升標普500指數不久後突破4,500點關卡。

但他認為，美國經濟將於今年下半開始趨緩，這使得標普500指數難以重返2022年締造的高點，今年稍晚美股將失去動能。