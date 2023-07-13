美國6月消費者物價指數（CPI）數據顯示通膨降溫，加深聯準會不久後終結升息循環的預期，帶動12日美國公債殖利率下滑、美股上漲、美元貶至2022年4月以來低點。
牛津經濟研究院首席美國分析師John Canavan表示，對於聯準會有機會創造美國經濟軟著陸、看好利率上揚有助於通膨降溫的樂觀情緒，可推升標普500指數不久後突破4,500點關卡。
但他認為，美國經濟將於今年下半開始趨緩，這使得標普500指數難以重返2022年締造的高點，今年稍晚美股將失去動能。
標普500指數12日（周三）躍升至去年4月以來最高收盤價，目前只比歷史高點低了7％，對此英國智庫牛津經濟研究院（Oxford Economics）指出，標普500指數可望衝破4,500點關卡，不過由於美國經濟看起來仍可能衰退，所以應無法支撐在該水位太久。
美國6月消費者物價指數（CPI）數據顯示通膨降溫，加深聯準會不久後終結升息循環的預期，帶動12日美國公債殖利率下滑、美股上漲、美元貶至2022年4月以來低點。
牛津經濟研究院首席美國分析師John Canavan表示，對於聯準會有機會創造美國經濟軟著陸、看好利率上揚有助於通膨降溫的樂觀情緒，可推升標普500指數不久後突破4,500點關卡。
但他認為，美國經濟將於今年下半開始趨緩，這使得標普500指數難以重返2022年締造的高點，今年稍晚美股將失去動能。
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