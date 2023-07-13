北科大資財營學生日前到熱炒店用餐，因白飯不夠吃憤而到Google評價洗負評，引爆「白飯之亂」，熱炒店為平息事件，昨宣布停業，結果網路砲火轉向資財營學生。律師呂秋遠針對此事寫下人生啟發，直呼「餐飲業跟人生一樣，就是互相尊重」，並喊話「不要什麼事都去爆料，多數人只會想看笑話。」

呂秋遠在臉書發文指出，白飯這件事，最後的結果是學生被網路撻伐到出面道歉、學校被批評、老師被攻擊；店家也出面道歉，並決定歇業。「這應該不是任何人想看到的結果，只是最後就變成這樣了。」

呂秋遠直言，這件事帶給他一些人生的啟發，免費的白飯是很珍貴的，但如果契約上是不成文的免費白飯，客戶要吃，就算是吃一百碗也沒辦法，只能努力做；去苛責客戶怎麼這麼會吃，其實不太有道理。

呂秋遠認為，免費白飯如果是行銷策略，那就要做好做滿。他直言，餐飲業跟人生一樣，就是互相尊重，「對方做得不夠好，就要把對方往死裡打，這叫做不給自己留後路。」

另外，呂秋遠呼籲「不要什麼事都去媒體爆料，基本上，多數人只會想看笑話，順便罵你兩句，很少人會關心你是不是真有委屈。」他認為，雖然星級評等是給客戶使用的權利，但不要什麼大小事發生，都想給對方評價一顆星，「這對於某些餐飲業來說，會覺得是面子問題，比吃飯不付錢還要讓他們生氣。」

至於校方的作為，呂秋遠表示，有些師長會想要急著保護學生，這樣的心態很正常，但是大學生已經是成年人，得對自己的行為負責，「不要在搞不清楚狀況的時候，就要學生去道歉，或替他們道歉；更不要在還沒想過的時候，就寫了一些我們是『吃飯系』的可愛文字。」

呂秋遠提到，很多人之所以在意，是「給你方便你當隨便、給你客氣你當福氣」的態度，畢竟往後可能有很多熱炒店或鐵板燒因為這件事，白飯從免費變成一碗20元。

他認為，做生意跟當顧客都是一樣的，從整個人生來看，最賺錢的公司、最有未來發展的人，不是遇到小事就抓狂的，而是願意把不重要的事情放下的人。「寬容與體諒，是支持我們好好生活的最重要信仰。」