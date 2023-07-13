2014年夜店殺警案主謀之一、資深藝人易淑寬的兒子易寶宏被爆爽服外役監，輿論炸鍋數日，12日出現轉折，矯正署查出易寶宏外役監服刑期間返家探視，竟以臉書標記特種行業並宣傳，還違規與友人在外飲酒聚會，甚至拍照上傳社群，矯正署認為他不適合於外役監服刑，決定將其解送一般監獄執行。而易淑寬道歉也於今(13)日中午道歉，「我跟兒子在此向大家致歉、致謝，真的真的很抱歉！」，並解釋過去為了生計錯過陪兒子成長的關鍵教養期，沒有好好教育與陪伴兒子正向發展，導致令人遺憾的事件發生。

易淑寬表示自己是一個失職的母親，對於兒子所犯的過錯，責無旁貸也深懷愧疚與懊悔，並透露過去自己母兼父職，「過去為了生計錯過陪兒子成長的關鍵教養期！沒有好好教育與陪伴兒子正向發展，導致令人遺憾的事件發生。不僅愧對社會大眾也愧對家人、孩子！」

目前易寶宏已移出外役監，將面對自己違紀行為所應承擔的職責，易淑寬再次誠心道歉：「孩子與我尊重司法紀律懲處，也會深深自省、認錯悔改！希望這段期間造成社會所有紛紛擾擾能盡快落幕，還原社會生活寧靜！也懇請能給年輕更生人有反省、更正、悔過的機會！待9年刑期滿後我們母子祈盼能以善行回饋於社會，彌補過去所犯之罪過！」