「蜜柑站長」昨日被民眾目擊到破洞消風軟趴在屋頂上，高雄市文化局澄清，當時還在安置中，尚未完成充氣，右眼破損是遭建築物勾到損毀，已由技術團隊縫補。（摘自臉書高雄點粉專／崔正綱高雄傳真）

高市府今夏再次聯手LINE貼圖超人氣原創IP角色，於高雄流行音樂中心打造「海洋派對‧高雄聯萌」。然而昨日有民眾目擊，其中展出「蜜柑站長」有破洞消風，軟趴趴在高流1號海豚建物屋頂。高雄市文化局澄清，當時蜜柑還在安置媒合，尚未完成充氣，而破洞則是安置時不慎與建物勾到，後續由技術團隊今日縫補完畢，不影響展出。

高雄市文化局表示，高雄市政府延續去年「台灣IP‧高雄原創」，今夏再次聯手LINE貼圖持續推廣、扶植原創角色圖像，自7月11日至9月17日止，在高流展出「胖鯊魚鯊西米」、「蜜柑站長」和「貓貓蟲—咖波」等3位角色，化身今夏高雄海洋派對系列活動最萌貴賓，打造「海洋派對‧高雄聯萌」。

然而有民眾目擊，昨日蜜柑站長出現破洞導致消風，並且軟趴趴的趴在高流1號海豚建物屋頂。拍照上傳網路社群，網友見狀紛紛在下方留言「勞工最佳典範」、「跟我上班前一樣」、「果然符合貓的本性」。

對此，文化局主任陳嘉昇今日上午出面澄清，當時民眾拍攝是蜜柑還在安置媒合時，還沒有充氣的照片，而蜜柑右眼有破洞，是因安置期間中，風太大與建築物勾到導致，後續由技術團隊乘坐高空作業車，採用人工縫補方式修補，預計今天破損均能縫補完畢，不影響展出。