台北市雲聯網扶輪社昨(12)日晚上，盛大舉行第八屆社長李柔瑩就職典禮，為表彰各行各業實踐服務理想的傑出人士，同時舉辦扶輪金職獎頒獎典禮，表揚寶可齡奈米生化技術公司創辦人李健齊、全球城市小姐曾靖淳及舒苑飲食文化執行長林東立等33位，在各領域貢獻職業才能佼佼者。

李柔瑩是禾雅國際室內裝修有限公司設計總監，事業有成回饋社會，接任2023-24台北市雲聯網扶輪社社長，昨晚在日光春頌會館舉行首敲典禮，結合醒吾科大產學合作，共同推動教育公益活動，除了頒獎表揚職場各行業優異人士，宣布今年「扶輪雙語金英盃」擴大舉辦規模、並頒獎感謝各贊助單位。

台北市教育局長湯志民(左二)代市長蔣萬安，頒獎表揚贊助金英盃的「高洋一對一學習股份有限公司」創辦人陳威華(右二)等企業家。(醒吾科大提供)

金職獎獲獎人全球城市小姐曾靖淳(左)及舒苑飲食文化執行長林東立(右)，都開心表示將把愛分享，3523地區總監楊奕蘭(右二)與李柔瑩社長也呼應扶輪與精神息息相關。(醒吾科大提供)

台北市教育局長湯志民蒞臨現場，讚揚雲聯網扶輪社組織嚴謹，重視教育推動公益不遺餘力。他說：「雙語推廣在首都院轄市特別有意義，讓我們的孩子的學習與國際接軌，奠定良好的雙語與英語基礎！」對今年扶輪雙語金英盃比賽擴大規模，湯志民也代表市長蔣萬安，對「高洋一對一學習股份有限公司」等贊助單位，表達由衷謝忱。

台北市雲聯網扶輪社首敲暨金職獎頒獎晚會歡樂溫馨氣氛，三位新社友接受大家熱情歡迎與祝賀。(醒吾科大提供)

寶可齡創辦人李健齊代表金職獎受獎人致詞，將把這份榮耀化為公益動能，擴大回饋社會。 (醒吾科大提供)

3523地區總監DG Stela、泰北高中董事長楊奕蘭，特別讚揚雲聯網扶輪社社員同心協力推動公益，也讚許33位獲頒金職獎傑出人士，對社會無私奉獻。她並以「愛分享、分享愛，為世界創造希望」為主題，闡述扶輪人如何把愛分享給最需要的人，進而創造一個更和平的世界，一個更有希望的世界。

楊奕蘭表示，金職獎與扶輪社宗旨息息相關，因為扶輪社本來就很重視職業教育與交流，這獎項是對各行各業菁英，表達扶輪社最高敬意；李柔瑩強調，教育最重要目的就是要與產業結合，台北市雲聯網扶輪社除了鼓勵獲獎人在專業領域發揚光大，期待受獎人運用這份專業推動公益活動。

33位金職獎得主另包括愛爵斯ajoice執行長黃楷倫、台北市立聯合醫院忠孝院區院長陳修聖、敏實科技大學校長曾信超、台北市土木技師公會理事長莊均緯及醒吾科大新媒系副教授郭石城等傑出人士。寶可齡創辦人李健齊代表所有受獎者致詞，謙稱受獎人只是在各自領域堅守崗位、努力不懈做好本分，將把這份榮耀化為公益動能，擴大回饋社會。

台北市雲聯網扶輪社第八屆社長首敲暨金職獎頒獎晚會圓滿結束，與會貴賓在舞台合影留念。(醒吾科大提供)

全球城市小姐曾靖淳現任勤崴國際科技公司行銷經理，甜美笑容吸引全場目光，是最亮麗的受獎人，她開心表示這是份愛的鼓勵，希望未來在國際親善活動及教學服務，結合金職精神多所貢獻；舒苑飲食文化執行長林東立是唯一獲獎大廚，也是醒吾科技大學餐旅管理系傑出校友，他很感動身為廚師能獲此殊榮，身為職人除了做好料理，更深耕土地熱愛台灣。

首敲暨頒獎晚會穿插李柔瑩社長女兒吳宇馨表演精彩韓舞，吳宇馨是古亭國小五年級學生，獨舞毫不怯場獲得滿堂彩，晚會在李柔瑩敲鐘後宣布閉會，一氣呵成毫無瑕疵。PP Midas林青龍讚揚雲聯網創造3523地區最有內涵，最多貴賓的就職首敲，知名設計師李柔瑩也成為最閃耀的扶輪社長。