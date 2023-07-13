澎湃新聞13 日報導，雲南省玉溪市峨山縣公安局微信號12日晚消息，7月4日10時50分，一名IP屬地顯示「雲南」的網民在「抖音」App發布一則標題為「＃有一種叫雲南的生活＃山大王的生活 再也不敢去拾菌了......」的視訊，視訊中顯示事件發生的時間為「7月4日」，地點「雲南玉溪」，以及「男子上山撿菌遇到老虎打架」等資訊，該視訊發布後在網路上引起關注。

峨山縣公安局網安大隊獲取該資訊後，立即聯繫小街派出所開展核查工作。

現查明，梁某發布的視訊係2019年8月其在雲南省昆明野生動物園所拍攝的，梁某在該視訊上標註「＃有一種叫雲南的生活＃山大王的生活再也不敢去拾菌了……」的字樣為虛假訊息。截至7月10日9時，梁某在抖音上發布的視訊點讚26.1萬，評論7.1萬，收藏4497次，造成不良社會影響，擾亂公共秩序。

7月12日，峨山縣公安局根據大陸《治安管理處罰法》相關規定，依法對違規人梁某處以行政拘留5日的處罰。

峨山警方提醒網友，淨化網路環境，打擊網路謠言，需要廣大網民共同努力。若逞一時口舌之快在網上發布不實、不當言論，蓄意歪曲事實、編造傳播謠言，擾亂社會秩序的，公安機關將堅決依法處理；造成惡劣影響，情節嚴重的，將依法追究其刑事責任。希望廣大網友保持理性思考，提高防範意識，積極抵制網路謠言，做到不信謠、不傳謠、不造謠，攜手共建清朗網路家園。