交通部今日赴行政院會報告「各縣市道安改善執行成效」，統計全台縣市道安表現與去年同期比較，由於雲林縣在30日內死亡、機車死亡及高齡死亡人數較高，因此被評為表現最差，但4月表現相較過去數據略有進步；而高雄市因30日內死亡、行人死亡、高齡死亡及酒駕死亡人數皆下降，因此被評為表現最好。

交通部指出，統計今年1到4月30日，全台交通事故死亡人數為1039人，其中六都549人（52.8％），其中台中（＋14）、台北（＋8）、新北（＋8）、高雄（-23）、桃園（-4）、台南（-2）。4月份30日死亡人數較去年同期減少10人，也是今年截至目前首次出現較去年同月下降情形，尤以高雄市表現最好，1到4月死亡人數較去年減少23人；雲林、台中、屏東、南投、台北、新北則增加比較多，合計增加76人。

交通部表示，今年1至4月行人事故死亡134人，較去年同期增加12人（＋9.8％），行人事故死亡人數1至4月134人死亡，六都合計84人（62.7％），其中桃園（＋8）、台北（＋7）、台南（＋5）、高雄（-8）、台中（-4）、新北（-1），遠超過其餘縣市合計50人，故六都應持續加強行人安全改善相關作為，另22縣市中增加最多五縣市共增加28人，以桃園(＋8）最多，下降部分則以高雄減少8人較多。

交通部指出，1到4月道路交通事故死亡人數以雲林增加20人最多，機車死亡及高齡者死亡亦均以雲林增加19人、11人最多；行人死亡以桃園增加8人最多；酒駕死亡以宜蘭增加5人最多；整體死亡、高齡者、酒駕、行人死亡下降部分則以高雄表現較佳，分別減少23人、12人、7人、8人，機車死亡以竹縣減少12人最多。

交通部說，有關「行人優先交通安全行動綱領」工作項目辦理情形，除了屬於監理面向機車駕訓補助、機車道路駕駛訓練，以及工程面向的提升非號誌路口安全進度落後，其餘工作均按既定期程辦理。