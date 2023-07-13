暑假到來，高雄市警局岡山分局為增進市民小朋友交通安全及犯罪預防知能，運用多元創意宣導的方式拉近警民距離，辦理小小警察體驗營活動。（高雄市警方提供／林雅惠傳真）

暑假到來，高雄市警局岡山分局為增進市民小朋友交通安全及犯罪預防知能，運用多元創意宣導的方式拉近警民距離，辦理小小警察體驗營活動。（高雄市警方提供／林雅惠傳真）

暑假到來，高雄市警局岡山分局為增進市民小朋友交通安全及犯罪預防知能，運用多元創意宣導的方式拉近警民距離，辦理小小警察體驗營活動，小朋友們穿上警察制服超萌又可愛，不僅滿足他們對警察的憧憬，透過活動同時建立起其正確法治觀念。

岡山分局表示，為增進市民小朋友交通安全及犯罪預防知能，運用多元創意宣導方式，讓安全觀念從小紮根，舉辦警察體驗營活動，是希望藉由遊戲互動中寓教於樂，瞭解警察工作內容，讓小朋友不再有以往害怕警察的思維，而是要透過警察建立正確法治觀念。

超萌又可愛的小小警察們，透過各種不同關卡，「交通知識我最懂」、「小小警察快出動」、「婦幼安全記心中」，教導小朋友正確交通安全、保護自己、辨識及反詐騙能力，滿足小朋友們對於警察的憧憬，也盼藉由該次活動達到正面宣導觀念。

岡山警分局透過讓小朋友體驗指揮工作，培養維護交通安全的榮譽心，活動中也藉由遊戲、童用警車等寓教於樂方式，進一步教導並落實小朋友建立「停讓行人及安全過馬路」正確交通安全觀念。

此外，岡山分警也呼籲小小警察們，不只有今天要體驗維護治安及交通的警察工作，學習人身安全的觀念，回家之後也要把今天所學傳達給家中大人，協助來做宣導，日後一起出門時提醒大人要遵守交通規則，成為家戶的「交通安全小尖兵」。