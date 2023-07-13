嘉義市長黃敏惠揪全嘉一起來防詐、反詐。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠揪民代、里長及學校一起防詐、反詐。（廖素慧攝）

插畫家SMART莊信棠還特別設計「警察大白熊」為反詐貼圖。（廖素慧攝）

嘉義市政府攜手5宮廟眾神、「沉睡大白熊」公仔打擊犯罪及反詐騙，今天公布「警察大白熊」為反詐宣導大使、AR擴增實境遊戲，市長黃敏惠表示，透過Q版警察大白熊公仔、AR遊戲及眾神明當神隊友，全「嘉」動起來防詐阻詐，讓犯罪集團詐無路。

嘉義市警察局表示，今年至今受理詐欺犯罪案件數量前5名是假投資占19.96％、解除分期付款占15.88％、假網拍11.47％、假交友詐財9.15％、色情應召詐財7.50％。

查獲詐欺集團20件202人，查扣不法所得414萬9500元；截至目前與各家金融機構、超商共同攔阻96件、總計5188萬餘元。

黃敏惠表示，打擊犯罪交給警察，但預防犯罪需要大家一起，因而特別請來眾神明當預防犯罪的「神隊友」，感謝嘉邑城隍廟、九華山地藏庵、嘉義文財殿、嘉邑北社尾保安宮、嘉義市奉天宮共同努力宣導反詐騙。

知名插畫家SMART莊信棠也特別設計全新的「警察大白熊」，獨家授權嘉義市政府警察局擔任反詐宣導大使，將運用於各項文宣、宣導通路管道，還有限量「警察大白熊公仔」作為「榮譽獎座」，將贈送給打擊詐騙、預防犯罪有功的警察、金融機構行員及協勤民力。

結合「警察大白熊」及AR擴增實境的科技，推出反詐騙益智問答遊戲。

嘉義市大白熊公仔反詐騙AR遊戲