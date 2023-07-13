蔣臨沂與韓粉合組「中國庶民黨」，張姓男子加入後與黨員起衝突，在群組內被封鎖帳號。張男不滿，拍影片上網指責蔣男詐財、騙老人錢，還揭露蔣男個資，說他遭通緝。陽姓女子也在網路上罵蔣男「小孬孬、無恥小人」，2人都被蔣男提告。高雄地檢署認為，張男、陽女未盡查證義務，損害蔣男名譽，今偵結起訴。

2020年前高雄市長韓國瑜挑戰總統大選失利後，蔣男集結韓粉創辦「中國庶民黨」，張男立馬加入，並加入「中國庶民黨黨友會」、「中國庶民黨黨員」通訊群組，沒想到在群組內與其他黨員發生爭執，還被其他人封鎖帳號。

張男不滿，以「磷化工藝師」為名當起Youtuber，製作多支影片、點名蔣男詐財，專騙退休老人錢，還拿出通緝書，稱蔣男遭司法單位通緝在案。張男還創辦假帳號，在影片下方留言揭露蔣男個資，指證騙錢經過。

陽姓女子看到張男影片，也在影片跟臉書新聞下面留言，罵蔣男「小孬孬」、「無恥小人」，稱蔣男趁機斂財，2人皆被蔣男提告誹謗。

高雄地檢署偵辦時，張男否認辦假帳號暗指蔣男詐財，還稱影片內容是之前拍攝，他被蔣男提告後就下架，沒有再拍片誹謗蔣男。陽女則稱她臉書都設非公開，只有自己看得到。

檢方查出，張男之前就遭蔣男提告妨害名譽，經法院判決後要求下架影片，但仍製作影片上傳，繼續指蔣男是詐欺犯，

檢方根據蔣男提供的影片留言跟臉書截圖，認定張男確實有上傳影片誹謗蔣男，且陽女臉書也設公開，2人行為確實構成誹謗，已侵害蔣男名譽，今偵結並將張男、陽女起訴。