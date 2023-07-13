謝承均頂高溫躺在柏油上，自嘲是災星。（三立提供）

下戲後謝承均趕緊撐傘擋太陽。（三立提供）

謝承均在三立台劇《天道》中經常多災多難，還沒到50集，目前他已中槍3次、落水1次，再加上3次車禍和其他各種意外，真可謂不死鳥，也是名符其實「災星」。謝承均笑說：「我承認自己是災星，已經要破記錄了，滿慘的。」

於最近天氣炎熱，有一場車禍戲，謝承均得在大太陽時，躺在高溫的柏油路拍攝，還得在地上滾，自嘲「是真的可以煎荷包蛋了。」他對高溫沒多做保護措施，拍完瞬間趕緊跳起來，因為手已經燙紅了。他笑說：「講台詞就已經很辛苦了，更何況又在地上打滾，就是像在鐵板燒上的一隻蝦子。」面對外景的爆破戲和打戲，謝承均表示任何消暑的方法都試了，「運動飲料都不知道喝幾瓶了，真的很可怕。」

最怕拍哪一種災難戲？謝承均說災難戲基本上都演過了，雖然現在天氣炎熱，但讓他最怕的還是在寒流下水，「寒流時加上有時又沒睡飽的狀況下要下水，那真的是天大的折磨。」他忍不住羨慕Gino和林萱瑜去噴水池談戀愛。

謝承均飾演的「羅文堯」亦正亦邪，觀眾也等待看他的轉變，他也坦言演反派比較爽，「可以盡情抒發使壞，做一些平常他可能沒辦法做到的事情，發揮的地方多一點。」這次有別於以往八點檔的角色，角色性格難以捉模，他也常常要花很多時間去揣摩文堯的心境，是很有趣、挑戰性很大的角色。