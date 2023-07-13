烏克蘭6月向澳洲詢問數十架澳洲已退役F-18戰機的狀態，欲強化空中武力對抗俄軍。澳洲國防部長今天對此提議態度模糊，稱基輔的提議是個「複雜的問題」。

法新社報導，澳洲在立陶宛舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會場邊同意加強對烏克蘭軍援，允諾增援價值6700萬美元的30輛「巨蝮蛇」（Bushmaster）輪型裝甲運兵車隊。

不過，基輔也向澳洲詢問數十架澳洲已退役F-18戰機的狀態。若基輔若能獲得F-18，將有望大幅升級對抗俄羅斯空軍的空中武力。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，關於提供軍機的對話「仍在進行」，但比其他形式的軍事援助困難得多。

他告訴澳洲廣播公司（ABC）：「飛機是一個複雜許多的問題…與飛機有關的情況相當複雜，但我方將持續與烏克蘭就這點進行對話…我們給的、我們做的都需講求務實並做出改變。」

烏克蘭駐澳洲大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）6月曾指出，基輔對F-18戰機甚感興趣，烏克蘭「已請求提供資訊…烏克蘭關注戰機能力，包括這種戰機（F-18）」。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）