為解決YouBike無車可借、無柱可還情形，微笑單車公司與台北市交通局合作招募YouBike里民小幫手，將於7月21日上舉辦「台北里民工作夥伴大募集」招募活動。微笑單車公司呼籲，5、7月均有臉書盜用微笑單車公司名義，進行招募人員的詐騙，第一時間發現已報案，民眾若有疑慮也可致電微笑單車公司確認。

微笑單車公司指出，長期都有透過人力銀行招募人員，此次結合里辦公室，招募里民小幫手，擔任兼職調度人員和環衛人員，時薪分別為185和180元，並於7月21日於松德大樓舉辦招募活動。

微笑單車公司提醒，5、7月均發現有詐騙集團透過臉書、社團等，招募YouBike人員，且條件均不合理，如要求繳交押金、先行匯款或在家工作就可以領高薪等，第一時間已報案並檢舉，但詐騙手法層出不窮，若民眾有疑慮均可先致電微笑單車公司確認。

微笑單車公司表示，招募人員均透過人力銀行或政府機關協助，歡迎民眾投入，有意願者也可直接透過微笑單車公司官方電話求職。