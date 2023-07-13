香港信報報導，深證成指13日盤中最多上漲141點，漲幅為1.29％，高見11,060點，半日收報11,042點，上漲122點，漲幅為1.13％，成交額為3,263.47億元。

滬深300指數半日收報3,886點，上漲43點，漲幅為1.12％。創業板指數半日收報2,227點，上漲30點，漲幅為1.41％。

各類股普遍走俏，釀酒股上漲逾2％。金融、基本金屬股上漲逾1％。鋼鐵、化工、煤炭、房地產、水泥、石油股持穩。汽車製造股、電力股偏軟。

上證指數半日漲2點 深證成指漲36點
上證指數半日跌11點 深證成指跌86點
上證指數微漲1點 深證成指漲38點
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