滬深兩市13日半日雙雙收漲。上證指數13日開高走高，盤中最多上漲30點，漲幅為0.95％，高見3,226點，半日收報3,223點，上漲27點，漲幅為0.86％，成交額為人民幣（下同）2,265.74億元。