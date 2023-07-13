雲林縣北港鎮溝皂里2里民的舊屋破損無力整修，2義工團得知，於5、6月幫忙興建新屋，里長蔡榮修感謝義工團與各界愛心，發起「善的循環」活動，購買白米捐給鎮內弱勢家庭，里民慷慨解囊集資18萬元，13日將4500公斤白米載至北港鎮公所，請公所代為轉發，希望藉由善的循環，讓愛心永續傳承。

溝皂里78歲蔡姓老翁，獨力照顧2名身心障礙兒子，住在漏水鐵皮屋生活困頓，「台灣心義工團」發動上百名義工為老翁重建新屋，5月21日交屋；國小4年級蘇姓女童，與父親、阿公同住破舊老屋，最大心願就是有間不漏水的房子，「台灣寶島行善義工團」協助興建新屋，6月25日交屋。

溝皂里長蔡榮修表示，2案義工團建屋善行，也吸引社會各界前來關心，紛紛捐助各種物資，他將各界愛心擴大到里內其他弱勢家庭，讓更多人受惠，為讓愛心永續傳承，他發起「善的循環」活動，希望里內也能回饋社會，購買白米捐給北港鎮內邊緣戶與獨居老人。

消息傳出，里民反應熱烈，最後共集資18萬元，購買4500公斤白米，13日將白米運至北港鎮公所，由鎮長蕭美文代表接受，並協助將白米分送給邊緣戶與獨居老人，共有上百人受惠。

蕭美文指出，里內有許多邊緣戶與獨居老人，因不符合低收、中低收戶補助資格，無法享有政府的照顧資源，感謝溝皂里民的發心，捐贈白米形成善的循環，一起打造更溫馨祥和的社會。