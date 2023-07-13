美國第三大城芝加哥昨天遭遇一連串龍捲風襲擊，即時畫面拍下了其中一個龍捲風在機場上空形成的罕見畫面，造成330架航班被取消，842架航班延誤。所幸由於龍捲風移動速度快，觸地時間短，沒有造成人員傷亡。

根據ABC7 News、NBC、《紐約時報》、彭博社報導，伊利諾州東北部、芝加哥附近地區在當地時間12日晚間發生至少8起龍捲風襲擊事件，整個城市警報器響個不停，相當罕見，其中一個龍捲風更直接出現在歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）上空，宛如電影般的場景令人不禁捏把冷汗，也打破龍捲風難在都市形成的迷思。

美國第三大城芝加哥昨天遭遇一連串龍捲風襲擊，其中一個龍捲風直接在機場上空形成，導致航班大亂。

CHICAGO (AP) — National Weather Service reports tornado near Chicago's O'Hare International Airport following warnings for city.pic.twitter.com/PWndNXLMhI — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 13, 2023

🚨#BREAKING: Tornado sirens are now sounding off for a particular is dangerous tornado warning



📌#Chicago | #Illinois



The National weather service has issues a PDS tornado warning meaning particular Dangerous situation as a confirmed large and extremely violent tornado is on… pic.twitter.com/Iv40yqb7zC — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 12, 2023

突如其來的龍捲風也導致機場運作大亂，光是歐海爾機場就有330架航班被迫取消，中途國際機場（Midway International Airport）則有32架，數百位旅客只能擠在機場大廳等候。所幸天候好轉後，兩座機場均已恢復起降。

Current look at Chicago O’Hare International Airport. Shelter in place for several tornadoes! Stay safe out there🤍 pic.twitter.com/Tb8cCEd1uY — Hannah Follman (@HannahFollmanTV) July 13, 2023

在庫克郡（Cook county）有樹木被連根拔起，屋頂遭到吹落；霍奇金斯（Hodgkins）一間購物中心的停車場有汽車遭掀起的屋頂砸毀，其他地方則傳出車窗被吹破的消息，所幸沒有釀成任何傷亡。

芝加哥大都會區過去也曾出現龍捲風，多半是在郊區，少數幾次進入都市範圍。最致命的一次發生在1967年4月21日，龍捲風在庫克郡的帕洛斯丘（Palos Hills）形成，穿越芝加哥南部，一路橫掃25公里遠。該起災難造成33人死亡，500人受傷，損失超過5000萬美元。