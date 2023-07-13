澎湃新聞13日報導，首屆國際基礎科學大會16日將在北京人民大會堂開幕。大會前夕，世界知名數學家、國際基礎科學大會主席、中國科學院院士丘成桐講述創辦國際基礎科學大會初衷和願想表示：「最重要的是凝聚力，將全世界最好的頭腦，凝聚在北京這片土地上，昇華成為一流的科學的進展。我想大會對年輕人和國內的工作者會有很好的刺激作用，讓他們很快能夠追上世界水準。」

「因為對於（大陸）國內年輕人來講，假如他不曉得世界最尖端的水準是什麼樣的，他們的目標就可能比較模糊。當有了很明顯的目標以後，我想中國人都是很勤奮的，同時頭腦也很清楚，很快就會達到這個水準。」丘成桐說，創辦基礎科學大會的一個很重要意義，就是讓年輕人看到當時世界最先進的科學水準達到了什麼程度。

中國大陸的基礎科學未來發展怎麼走？丘成桐認為，基礎科學的走法，一定要有很大的自由度。「假如我講清楚今天基礎科學怎麼走，你照著走的話，走不出我的範圍，這不是基礎科學的目標。基礎科學往往是要研究成就大自然的奧祕，我曉得的大自然的奧祕是有限的，我們要找無窮多的可能性，這需要自己去發掘。但我很清楚，我們要找尋的是基礎科學的真理，我們有自由去發展。」

丘成桐希望，通過舉辦國際基礎科學大會，來改變年輕人的志願，讓他們明白人生最重要的，不是單純為自己，也為了學術，找尋真理、發現科學之美是一件很重要的事。

談到創辦國際基礎科學大會初衷，丘成桐指出，「基礎科學是中國科技的基礎，而數學尤其是整個基礎科學的基礎。一個國家沒有強大的基礎科學，永遠成不了一個科技上的強國。從比較宏遠的一個眼光來看，我們要提升老百姓對基礎科學的興趣。我們要促進中國跟海外最先進的學者的來往，建立世界第一流的學問，搭建基礎科學學問的橋梁。」

他希望，借助這一大會的舉辦，未來將北京建設成為世界頂尖基礎科學的重要交流場所，吸引世界最頂尖的人才到北京來互相交流，促進學問成長。

此次大會將有十餘位諾貝爾獎、菲爾茲獎、圖靈獎、沃爾夫獎等大獎得主，近80位在各個領域成就卓著的頂尖學者，以及一批嶄露頭角的年輕學者參加。丘成桐稱，匯聚如此眾多世界一流學者來到中國大陸探討學問，這是科學史上的第一次。

「我期待通過這樣的大規模學術交流，能夠為世界基礎科學發展作出貢獻。希望國際知名學者，特別是成就卓著的學者，加強對中國的瞭解。同時，希望年輕學者、學生們積極與世界一流學者交流，從而樹立明確的目標。」丘成桐說。

首屆國際基礎科學大會將於7月16-28日在北京舉行，會期兩周，主題為「聚焦基礎科學，引領人類未來」。屆時，數學、理論物理、理論電腦與資訊科學三大領域的海內外一流學者將齊聚北京，深入探討基礎科學領域的前沿成果，展望基礎研究未來的發展方向。