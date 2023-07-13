雪梨科技大學澳中關係研究所（Australia-China Relations Institute）所做的最新民調顯示，超過半數澳洲人認為坎培拉應該繼續努力與中國建立強大的關係紐帶，以及牢固的外交關係；但有超過七成民眾依然將中國視為安全威脅。

澳洲廣播公司報導，根據這項在2000名澳洲人中開展的澳中關係民調，超過六成受訪者（61％）總體上支持澳中關係繼續發展，與前兩年的民調結果差別不大。

和去年相比，認為澳洲與中國關係在未來三年將有所緩和的比例略有上升、達到32％，前兩年均不足30％。

多數受訪者認為，澳中關係的務實主線依然存在，艾班尼斯政府穩定與北京關係的政策與公眾看法一致，但也繼續面臨壓力。超過七成（72％）的澳洲人依然將中國視為安全威脅，超出幾週前澳洲智庫洛伊研究所公佈的結果（52％）。

南海問題方面，受訪者對南海軍事威脅的態度有所變化，更多人認為中國在南海的行動對澳洲存在威脅。認為中國在南海打造人工島嶼對澳洲存在威脅的受訪者比例升至70％，相比之下，兩年前該比例是59％。

許多視中國為威脅的人，對中國加強軍力感到緊張，認為三年內存在與中國發生軍事衝突的可能性。67％的受訪者認同澳洲政府增加軍費開支抗衡中國的軍力增長，這一數字比去年略有下降。

在經貿方面總體來看，一些受訪者認為澳洲在經濟上過於依賴中國。然而，大多數受訪者認為澳中關係在經濟方面帶來的機遇大於風險。支持與中國保持友好關係的受訪者略超出一半（55％），他們認為《澳中自由貿易協定》對澳洲有利。

多數受訪者對中國人來澳旅遊持歡迎態度。每10名受訪的澳洲人中就有超過七人（72％）認為「來自中國的遊客為澳洲帶來了巨大經濟利益」。此外，55％的受訪者歡迎中國留學生來澳學習，並且認為他們有助於加強澳中兩國人民之間的聯繫。

在制裁等涉及安全的議題上，67％的受訪者認為澳洲應該對涉及侵犯人權行為的中國官員與實體進行旅行限制和經濟制裁。