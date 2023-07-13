朴柱美（右）和李多妍婆媳從朝鮮時代穿越到現在。（龍華提供）

韓國狗血劇教母林成漢新劇《榴蓮小姐》，不管是劇情還是台詞都引發觀眾熱烈討論，收視也節節上升，最新劇情講述榴蓮（朴柱美飾）和金素貯（李多妍飾）婆2人從朝鮮時代穿越到現在，用馬桶水洗臉、將花盆當成尿壺、鬧出超多笑話，還被當作是在玩Cosplay的精神病患，觀眾紛紛說：「這段雖然老套，但是不知道為什麼像中毒一樣，不小心就看了下一集。」

其中最引起正反兩極化的討論，是大媳婦張世美（尹海英飾）對婆婆白道伊（崔明吉飾）大膽裸露的告白，韓國因本身的傳統文化與宗教信仰的關係，同性戀在這個保守的社會而言基本是很難被接受的，而林成漢的每部作一定超越前作的想像，甚至脫離常識、打破禁忌，任何荒唐都有可能在「林成漢世界」實現，觀眾邊看邊罵，抱持著到底還可以演什麼而看下去。婆媳的禁忌愛戀，到底有沒有和前世有關聯令人好奇。

《榴蓮小姐》是申宇哲導演暌違4年新作，擅長用細膩唯美的畫面和感性的手法拍攝讓觀眾陷入劇情，他執導過《巴黎戀人》、《祕密花園》、《紳士的品格》多部經典作，首次與林成漢合作，他表示：「平常都是從新聞上知道編劇，第一次見面是90％的恐懼和10％的期待，但看到她的從劇本後，可以了解她成功的原因，我對走在潮流前端的編劇產生了尊敬。」

柳政厚和李多妍是「收視率製造機」林成漢經過4次面試後挑選出來的新星，每集戲份都相當吃重，在首2集也展現了出色演技，柳政厚1人分飾2角，演出了前世朴言、今生丹登明不同個性；李多妍則在面對新婚夫婿時的害羞，以及失去丈夫的崩潰情緒，面對無知世界的懵懂，拿捏分寸得宜，加上導演刻意在他們的片段，使用月光朦朧的背景，以及夢幻般的視覺效果，為了緩和緊張在洞房花燭夜玩猜拳，溪邊的人體盪秋千，馬背上的熱吻，偶爾再來個甜言蜜語，讓人忍不住姨母笑。

而在韓劇中的熟面孔崔明吉、金敏俊、全盧民、池迎山，這次在劇中皆1人分飾2角，前世都與榴蓮有關係，目前尹海英、韓多感尚未出現在前世，是不是埋下伏筆，令人好奇，榴蓮、石鐵（金敏俊飾）、朴一帥（池迎山飾）前世的三角虐戀，轉生後榴蓮、丹至勘（金敏俊飾）、丹至廷（池迎山飾），今生的三角戀會有怎樣的結果呢？人物關係錯綜複雜，加上前世今生劇情，還有前世未解之謎、靈魂出竅、身世之謎、死亡之謎等，撲朔迷離的橋段，讓人看得欲罷不能。

《榴蓮小姐》自22日起，每週六、日下午3點在龍華偶像MOD353播出，網路可至friDay影音收看。