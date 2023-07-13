民進黨立委陳明文、民進黨嘉義立委參選人陳冠廷父子，近日捲入土地超貸爭議，國民黨痛批，民進黨提名陳冠廷違法超貸，在桃園禮讓的立委候選人無黨籍立委趙正宇，則是法院認證利用政治獻金逃漏稅的土地掮客，喊話民進黨主席賴清德，難道超貸與幫忙炒土地，就是賴清德要告訴大家的台灣價值？

國民黨發言人楊智伃表示，近日民進黨立法委員陳明文及其子陳冠廷，被爆出用3000萬土地跟農會貸款1億多元，涉嫌超貸，陳明文坦承是申請農委會的百億養豬基金，還大言不慚說陳冠廷擁有在地認同。但陳明文長期擔任立委監督農委會，各方質疑其行為恐違反《公職人員利益衝突迴避法》；對此，農委會主委陳吉仲竟表示陳明文並無利益衝突迴避的問題，更離譜的是，行政院長陳建仁竟當面承諾未來要編更多的預算。

楊智伃質疑，陳明文父子沒有利益迴避，顯然已經觸犯了民進黨廉政條例，民進黨主席賴清德說好的最高標準卻靜悄悄，陳揆自己當起了門神，陳吉仲當起了法官，遇上了英系大佬就自動繳械，聯手護航脫罪。

國民黨智庫「國政基金會」副執行長、桃園市議員凌濤指出，依據「政策性農業專案貸款辦法」規定，陳冠廷最高只能貸到四到六千萬，但其總共向竹崎農會貸了7280萬元，明顯超出規定額度，呼籲陳冠廷與陳吉仲兩位「超貸兄弟檔」，針對貸款標準等超貸爭議都應出面說清楚。

此外，傳出民進黨要在桃園第6選區與無黨籍立委趙正宇繼續合作，凌濤質疑，民進黨所謂的民主大聯盟變成大翻車。趙正宇2020年涉入sogo案，當時北檢在他住家中查扣920萬的現金，也查出趙正宇國會辦公室前主任林家麒涉及冒用趙的名義詐騙殯葬業者1100萬台幣遭判刑，令人質疑是「上梁不正下梁歪。」

凌濤強調，法院判決書中提到趙正宇沒有不明財產罪，原因是趙從二０一八年就開始在土地仲介、幫建商買賣土地，所以認為趙收取現金來源合法，但個人綜合所得稅四十八萬餘元沒繳，涉嫌逃漏稅。

凌濤強調，趙正宇是「法院認證的土地仲介」，趙正宇2018、2019年在首次擔任立委時就當土地仲介，收傭金總共收了2339萬，代表趙平均一年收了1169萬，光是一年土地仲介的收費就超過立委2年半的薪資。他呼籲桃園八德、大溪、復興及中壢十二里的選民，這是桃園市民希望看到立法委員嗎？賴清德主席即將合作難道是持續從事土地仲介收傭金的立委？這就是賴要告訴大家的臺灣價值？