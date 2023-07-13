養車超花錢，一名網友好奇詢問，年薪百萬的人會繼續騎車上班，還是會選擇買車，意外掀起網友討論，不少人表示身邊一堆百萬年薪的人都還是騎車上班，尤其在新竹科學園區裡的工程師，但原因不是省錢，而是因為方便；對此，不少竹科人點頭直呼，在園區開車很塞，不想遲到就乖乖騎車吧。

一名網友昨在PTT上發文詢問，有看過年薪百萬卻每天騎車上班的人嗎？因為有這樣的薪水，就算要省錢，至少也會買個國產車來開，選擇繼續騎機車是因為真的超級節省，還是有其他的原因？

貼文引起網友熱議，「園區一堆」、「竹北路上你隨便攔都是」、「你去科學園區看啊，騎機車的都是」、「竹科隨便攔一個摩托車，年薪都300萬以上」、「樓下年薪500萬的鄰居，每天騎腳踏車去公司上班」。

綜合網友的回應，不少人坦言，會繼續騎車上班主要是因為很方便，沒有什麼特殊的原因，家裡離公司沒有很遠，加上騎機車出門快又好停車，不像開車還要找車位；許多竹科人認同說，在竹科開車超容易塞，不想遲到就乖乖騎車。