新北市明志科技大學參加2023年戰國策全國創新創業競賽，評審委員在全國287支隊伍當中，選出50組入圍決賽，其中有7組為明志科大輔導的學生團隊，最後也抱回「青年學生類創意組」及「政府指定類」2個亞軍。

戰國策是國立雲林科技大學主辦，為國內歷史悠久、創業能量強大的全國創新創業競賽，舉辦至今已經第18屆，本次全國共有301隊伍申請參賽，最後287對通過資格審核，並在當中挑選出各類別共計50組入圍決賽，於上月30日於斗六三好國際酒店舉辦頒獎典禮。

明志科大此次共有7組團隊入圍，最後由「山水天下」及「鳳梨梨」兩組團隊分別拿下「青年學生類創意組」、「政府指定類」亞軍，明志科大除了恭喜獲獎團隊外，也表示將持續推動學生創新創業風潮，期待在未來的競賽中接續發光發熱。

山水天下團隊突破單一學校組隊框架，集結明志科大、台北教育大學及東海大學學生共同組隊參賽，展現出跨校整合交流與團隊合作的成果，此次拿下亞軍的主要產品Re-coin，是以寶特瓶熱加壓方式製作紀念幣的可移動式機台，促使動物園區遊客願意主動回收寶特瓶，來提倡環保概念，不僅減少塑膠垃圾量，也增進機會教育，讓孩童與家長意識到環保的重要。

而獲得政府指定類亞軍的鳳梨梨團隊，其成員包含明志科技大學與台北教育大學的學生，結合雲林縣政府指定競賽主題，運用當地農產特色，將廢棄鳳梨葉製成再生鳳梨包。

讓鳳梨在種植時避免曬傷，另也可以做成販售箱，達到種植到運送皆可保護果實及緩衝撞擊，解決龐大的鳳梨廢棄物問題，同時實現永續模式回饋到鳳梨種植本身，減少使用塑膠等較不環保材質製成的防曬套袋，同時減少運送過程中重複添加緩衝的消耗材，達成環保減塑，推進再利用與回收再生的新價值鏈。