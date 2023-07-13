施名帥（右一）拜訪跨性別者鄧涵文（右二）一家。（公視提供）

男星施名帥日前首度上公視《誰來晚餐14》，拜訪有跨性別者的家庭。他透露曾有過被同性電到的經驗：「我有次跟朋友一起去看電影，看到覺得很感動的時候，手放在扶手上，我們兩個的手就碰到了，突然有一種，哎呦！癢癢的、被電到的感覺。」而那位朋友就是與他相識20年的莫子儀，莫子儀事後也打趣的說，如果施名帥是女生他也可以。

施名帥透露小時候曾經因為非典型氣質被同學開玩笑，表示：「我小時候也被覺得不是那種典型愛運動的男生，大家會說我娘娘腔啦。」他分析當時可能是因為是模範生，成績好、性格安靜，才特別容易被開這種玩笑。

他坦言沒想過可以跟同性戀愛，因為生理上無法接受，因為自己太愛乾淨所以會覺得男生很臭。施名帥大方分享曾和女友朱芷瑩討論過這件事，得出的結論相當另類，他表示：「搞不好其實我是女同志，所以才會喜歡女生。」施名帥覺得這世界應該同性在一起，才比較能互相理解，自嘲完全無法理解女生在想什麼，這點女友應該也很了解自己有這個困擾，因為她每天都很生氣。

聊到對於同性戀的看法，施名帥分享他在大學時期研究西方戲劇史，發現希臘羅馬的皇帝本來都是男女都可以，在心理跟生理上是沒有分別的，自己因此有所領悟：「我們現在男女、一夫一妻的這些觀念，其實不是人類一開始就長這樣，是演變而來的，現有的規則是人自己定下來的，當你理解這件事情之後，就會比較放寬心；喜歡男生女生沒差，只是有沒有遇到你喜歡的人而已。」