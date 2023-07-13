行政院院會今天通過教育部擬具的 《性別平等教育法》修正草案，增訂行為人為學校校長、教師、職員或工友，學生因校園性別事件事件受有損害者，行為人應負損害賠償責任，尤其加害者若為校長，得酌定損害額3倍至5倍的懲罰性賠償金。

教育部表示，原性平法僅定義性侵害、性騷擾、性霸凌等用詞，本次修法明確定義「校園性別事件」包含性侵害、性騷擾、性霸凌，並增訂納入「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」。

修正案增訂考量校長、教師、職員、工友於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會時，具有權力不對等情形，與學生在與性或性別有關之人際互動上，自應遵守專業倫理，不得與學生發展有違專業倫理的行為。

教育部表示，因應實務需求，性平事件當事人的法定代理人若不能或難以行使親權或監護權，較無法協助當事人進行權益主張，參考《特殊教育法》條規定，原權益主張者除當事人、法定代理人外，本次修法增訂「實際照顧者」。

教育部說，學校調查處理校園性別事件期間，除採取必要處置，保障當事人之受教權或工作權外，增訂不得對學生有足以影響其受教權、工作權或申請調查之行為。

教育部說，學校或主管機關之性別平等教育委員會處理校園性別事件時，調查小組成員得一部或全部外聘，為杜絕權勢性校園性別事件，周全對學生之保護，如果行為人為校長、教師、職員或工友者，本次修法增訂調查小組成員應全部外聘，以健全調查機制。

教育部指出，倘若校長為行為人，考量校長身分權力及人際影響力較大，為避免主管機關藉由改變行為人身分而規避事件管轄責任，增訂無論行為人是現任校長或曾任校長，均由主管機關受理申請調查。

這次修法，讓當事人得請求懲罰性賠償金。教育部表示，增訂行為人為學校校長、教師、職員或工友，學生因校園性別事件事件受有損害者，行為人應負損害賠償責任，法院得因被害人之請求，依侵害情節，行為人為教職員工，酌定損害額1倍至3倍之懲罰性賠償金；行為人為校長，得酌定損害額3倍至5倍之懲罰性賠償金。