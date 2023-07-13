Metoo浪潮持續席捲台灣，行政院今日修正「性平三法」，明定權勢性騷類型與層級式加重處罰，外界關注演藝圈性騷事件如何判定是否屬於權勢性騷，政委羅秉成13日指出，還是要看個案情形，若有雇用、求職，或監督、照顧關係，就有機會被認定是權勢性騷，若無就屬一般性騷。

性別工作平等法、性別平等教育法及性騷擾防治法統稱「性平三法」，本次修正主要是防堵權勢性騷，然而，外界對於權勢性騷如何判定較為薄弱，加上近期演藝圈爆發多起性平事件，但雙方當事人多半沒有勞顧關係或職位差別，這類權勢者未來又該如何加重處分，都尚待政院說明。

對此，羅秉成指出，權勢性騷要件須明確且特定，在性別平等教育法上，明確分為校長、教職員及學生三種身份，若學生為被害人，另一方為校長或教職員，兩者間可能就是權勢關係；原則上權勢性騷適用規則將以性別平等教育法優先，接下來是主責職場的性別平等工作法，以及負責整體社會的性騷擾防治法。

羅秉成表示，若以演藝圈為例，因為場域是在職場，適用性工法，而該法對權勢性騷的定義是「雇用、求職或執行職務關係受自己指揮監督之人」，必須符合上述要件才算權勢性騷；若不符合上述要件則適用性騷法，該法對權勢性騷的定義是「因教育訓練、醫療、公務、業務、求職或其他相類關係，受自己監督照顧之人」。

對於演藝圈性騷事件的權勢關係認定，羅秉成說，還是要看個案情形，比較有可能是以性騷法判斷，兩者之間有沒有監督跟照顧關係，如同經紀公司的藝人，資深藝人被公司指定為照顧新進藝人，就有機會被視為權勢關係，假使兩人分屬不同經紀公司，也無監督、照護事實，此種情況將屬一般性騷，而非權勢性騷。

羅強調，權勢性騷在相關法律規定上有一定模式，不宜擴張，「一但擴張，比較具有身分跟影響力的人所做的性騷擾，都一定要加重處罰，在立法政策評估上要審慎」，所以目前還是限於有權勢地位和被害人之間的關係，給予相對明確的法律定義來加重責任會比較妥適。